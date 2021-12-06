Представитель ВОЗ рассказала о степени тяжести COVID-19 при заболевании "омикроном"

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Представитель ВОЗ рассказала, как проходит течение COVID-19 при штамме "омикрон", передает CBS.

Мария Ван Керкхове заявила, что ученые ежедневно изучают информацию о заболевших новым штаммом. Но при этом тенденция к тяжелому протеканию болезни пока особо не наблюдается.

"Первоначальные отчеты предполагают, что люди, инфицированные "омикроном", имеют тенденцию к более легкой форме заболевания, но пока рано говорить об этом", - сказала представитель Всемирной организации здравоохранения.

При этом Керкхове не исключила возможность, что через некоторое время могут раскрыться более тяжелые случаи. Также она добавила, что расслабляться и успокаивать себя тем, что при новом варианте недуг переносится легче, не стоит.

"Но даже если это легкое заболевание, важно, чтобы мы по-прежнему действовали быстро, чтобы принять меры по борьбе с его распространением", - сказала ван Керкхове.

Первый случай заражения штаммом "омикрон" был зафиксирован в ЮАР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945439-predstavitel-voz-rasskazala-o-simptomah-covid-19-pri-shtamme-omikron/