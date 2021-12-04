Опубликована статистика по коронавирусу за сутки в Казахстане

Появились данные о выявленных за сутки в Казахстане случаях коронавируса - он подтвержден у 686 человек. Информация опубликована в официальном Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 103
- город Алматы - 59
- город Шымкент - 5
- Акмолинская область - 61
- Актюбинская область - 9
- Алматинская область - 26
- Атырауская область - 7
- Восточно-Казахстанская область - 40
- Жамбылская область - 8
- Западно-Казахстанская область - 15
- Карагандинская область - 98
- Костанайская область - 77
- Кызылординская область - 6
- Мангистауская область - 5
- Павлодарская область - 83
- Северо-Казахстанская область - 79
- Туркестанская область - 5
Всего в стране выявлено 974 455 заболевших.
Напомним, сутками ранее в Казахстане COVID-19 подтвердился у 724 человек. По состоянию на 2 декабря выявили 753 заболевших, 1 декабря - 751.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945234-opublikovana-statistika-po-koronavirusu-za-sutki-v-kazahstane/