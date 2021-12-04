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Опубликована статистика по коронавирусу за сутки в Казахстане

Экспресс-тест на коронавирус
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Появились данные о выявленных за сутки в Казахстане случаях коронавируса - он подтвержден у 686 человек. Информация опубликована в официальном Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

  • город Нур-Султан - 103
  • город Алматы - 59
  • город Шымкент - 5
  • Акмолинская область - 61
  • Актюбинская область - 9
  • Алматинская область - 26
  • Атырауская область - 7
  • Восточно-Казахстанская область - 40
  • Жамбылская область - 8
  • Западно-Казахстанская область - 15
  • Карагандинская область - 98
  • Костанайская область - 77
  • Кызылординская область - 6
  • Мангистауская область - 5
  • Павлодарская область - 83
  • Северо-Казахстанская область - 79
  • Туркестанская область - 5

Всего в стране выявлено 974 455 заболевших.

Напомним, сутками ранее в Казахстане COVID-19 подтвердился у 724 человек. По состоянию на 2 декабря выявили 753 заболевших, 1 декабря - 751.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945234-opublikovana-statistika-po-koronavirusu-za-sutki-v-kazahstane/

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