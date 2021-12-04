Опубликована статистика по коронавирусу за сутки в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Появились данные о выявленных за сутки в Казахстане случаях коронавируса - он подтвержден у 686 человек. Информация опубликована в официальном Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 103

город Алматы - 59

город Шымкент - 5

Акмолинская область - 61

Актюбинская область - 9

Алматинская область - 26

Атырауская область - 7

Восточно-Казахстанская область - 40

Жамбылская область - 8

Западно-Казахстанская область - 15

Карагандинская область - 98

Костанайская область - 77

Кызылординская область - 6

Мангистауская область - 5

Павлодарская область - 83

Северо-Казахстанская область - 79

Туркестанская область - 5

Всего в стране выявлено 974 455 заболевших.

Напомним, сутками ранее в Казахстане COVID-19 подтвердился у 724 человек. По состоянию на 2 декабря выявили 753 заболевших, 1 декабря - 751.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945234-opublikovana-statistika-po-koronavirusu-za-sutki-v-kazahstane/