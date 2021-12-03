Омикрон-штамм в три раза увеличивает риск повторного заражения COVID-19

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Ученые Центра эпидемиологического моделирования и анализа ЮАР и Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ) заявили, что омикрон-штамм в три раза более заразнее для переболевших COVID-19, чем другие варианты, передает RG.

Отмечается, что новый штамм способен обходить иммунитет от COVID-19, приобретенный после заражения более ранними мутациями коронавируса.

Как заявила Энн фон Готтберг, сотрудница НИИЗ, на сегодняшний день защитить от тяжелого течения COVID-19 может только прививка.

Ранее ВОЗ заявила, что переболевшие могут заразиться новым штаммом COVID-19 "омикрон". Однако в организации отметили, что еще нет данных, указывающих на то, что омикрон-штамм опаснее "дельты". Специалистам ВОЗ также предстоит выяснить, приводит ли штамм "омикрон" к более тяжелому течению заболевания по сравнению с другими вариантами.

В свою очередь доктор Александр Мясников назвал ревакцинацию единственным способом защиты от омикрон-штамма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945100-omikron-shtamm-v-tri-raza-uvelichivaet-risk-povtornogo-zarazheniya-covid-19/