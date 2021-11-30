Мясников назвал ревакцинацию единственным способом защиты от омикрон-штамма

Доктор Александр Мясников. Кадр видео: YouTube-канал "О самом главном"

Телеведущий и врач Александр Мясников заявил, что единственным способом защититься от нового штамма может стать ревакцинация, передает РИА Новости.

По словам Мясникова, возможно, в будущем понадобится коррекция вакцин.

"Защита пока только третья вакцинация. Потому что у пожилых защита после вакцины от дельта-штамма работает на 60-70% больных, а с омикроном, возможно, будет работать на 20-30%. Это мало. Поэтому нужна ревакцинация. И, вероятно, необходима коррекция вакцин", – отметил он.

Врач добавил, что каждая следующая мутация коронавируса будет заразнее предыдущей, но это нормально для эволюции вируса. Мясников не исключает, что новые штаммы COVID-19 будут переноситься легче "дельты".

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что большое количество мутаций в омикрон-штамме может способствовать более тяжелой и длительной форме COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944583-myasnikov-nazval-revaktsinatsiyu-edinstvennym-sposobom-zaschity-ot-omikron-shtamma/