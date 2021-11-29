ВОЗ заявила, что переболевшие могут заразиться новым штаммом COVID-19 "омикрон"

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Всемирная организация здравоохранения заявила, что штамм "омикрон" заразнее других вариантов COVID-19. Кроме того, риск повторного заболевания переболевших КВИ при контакте с омикрон-штаммом выше, чем с другими, сообщается на сайте ВОЗ.

В ВОЗ отметили, что еще нет данных, указывающих на то, что омикрон-штамм опаснее "дельты".

"Пока не ясно, является ли "омикрон" более трансмиссивным – например, легче передается от человека к человеку – по сравнению с другими вариантами, включая вариант "дельта", – говорится в заявлении ВОЗ.

Специалистам организации также предстоит выяснить, приводит ли штамм "омикрон" к более тяжелому течению заболевания по сравнению с другими вариантами.

"Для того, чтобы понять степень тяжести варианта "омикрон", потребуется от нескольких дней до нескольких недель", – подчеркнули в ВОЗ.

Кроме того, эксперты выясняют, эффективны ли существующие вакцины против нового штамма. Но напоминают, что вакцинация имеет важное значение для снижения уровня заболеваемости и тяжести течения COVID-19.

Ранее ВОЗ созвала экстренную встречу из-за нового штамма COVID-19.

Великобритания и Израиль ограничили перелеты из стран Африки из-за нового штамма COVID-19.

Сингапур ограничил въезд из нескольких стран Африки из-за нового штамма COVID-19.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944330-voz-zayavila-chto-perebolevshie-mogut-zarazitsya-novym-shtammom-covid-19-omikron/