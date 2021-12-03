Почти 2800 казахстанцев остались в Египте после приостановки авиасообщения

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С сегодняшнего дня вступило в силу решение МВК о приостановлении авиасообщения между Казахстаном и Египтом из-за нового штамма КВИ под названием "омикрон". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МИИР.

В ведомстве пояснили, что до введения ограничения между Казахстаном и Египтом летали авиакомпании Air Astana и SCAT. Рейсы выполнялись в город Шарм-эль-Шейх из Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Костаная и Актобе.

Авиакомпании предоставили МИИР информацию о том, что на сегодняшний день в Египте находятся порядка 2800 казахстанцев.

Тем не менее, ранее корпоративный фонд "Туристiк Камкор" заявил о том, что всех граждан РК в ближайшее время вернут домой спецрейсами. Эти рейсы будут осуществлять те же авиакомпании в период с 3 по 10 декабря.

Также в МИИР напомнили, что все пассажиры, прибывшие из Египта, должны будут предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до момента пересечения границы РК.

При этом подчеркивается, что это требование также касается привитых граждан.

Также все прибывшие обязаны будут самоизолироваться на 7 дней после прибытия даже в том случае, если в ПЦР-справке указан отрицательный результат.

Для более подробной информации по датам вылета пассажирам порекомендовали обратиться по месту приобретения турпакета или авиабилета.

Напомним, что ранее в Минздраве объяснили решение ограничить авиасообщение с Египтом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945092-pochti-2800-kazahstantsev-ostalis-v-egipte-posle-priostanovki-aviasoobscheniya/