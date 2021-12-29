Не пускать с "синим" статусом на работу предложил главный санврач ЗКО

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Западно-Казахстанской области к Новому году ужесточают карантин - главный санврач региона предложил не пускать людей с "синим" статусом на работу, передает КТК.

Если раньше в регионе допускалось, что в больших коллективах должно быть вакцинировано 60% сотрудников, то теперь отказывающиеся от вакцинации без уважительных причин жители ЗКО должны либо сдавать ПЦР-тест каждые 7 дней, либо перейти на "дистанционку".

В регионе готовятся и к другим новшествам: теперь для граждан с "синим" статусом вход в ТРЦ и ЦОНы закрыт и в будни, и в выходные дни.

Как объяснили санврачи, причиной введения ограничений стали низкие темпы вакцинации в регионе.

"Порог - если вообще 60-70% от всего населения. У нас всего привито полным курсом, то есть завершили двумя компонентами, 36% населения. Как мы видим, ситуация стабилизируется за счет того, что у нас уже большинство населения начало прививаться. Мы должны в дальнейшем уже укрепить данную ситуацию, стабилизировать. То есть идти уже, чтобы в дальнейшем мы могли уже перейти на безмасочный режим", - заявил замглавы департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев.

В ДСЭК напомнили, что в регионе по-прежнему действуют масочный режим, запрет на массовые мероприятия на дому, а заведения могут работать только при условии участия в Ashyq. Учебные заведения в регионе после Нового года продолжат работу в привычном формате, введение "дистанционки" для школьников пока не планируется.

Источник: КТК

Напомним, вчера Минздрав анонсировал введение в Казахстане с 5 января новых ограничительных мер. В частности, вход в банки, ЦОНы, фитнес-центры, ТРЦ и другие объекты хотят разрешить только для граждан с "зеленым" статусом Ashyq.

В ведомстве разъяснили, как быть казахстанцам с "синим" статусом.

Отметим, что жителей столицы нововведения возмутили. Они заявили, что новые ограничения "попахивают дискриминацией".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949014-ne-puskat-s-sinim-statusom-na-rabotu-predlozhil-glavnyy-sanvrach-zko/