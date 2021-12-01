Фейковое расписание появления новых штаммов COVID-19 опубликовали в Казнете

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В Казнете вновь распространяют фейковое расписание появления новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2. На этот раз некоторые пользователи делают акцент на том, что в "расписании" и ранее присутствовал штамм под названием "омикрон", который обнаружили совсем недавно.

Авторы рассылки считают, что присутствие штамма "омикрон" в "расписании" доказывает искусственное происхождение и "спланированность" пандемии. Фактчекеры портала Stopfake.kz разъяснили, почему это не так.

Отмечается, что "расписание", которое сейчас активно распространяют казахстанцы, уже публиковалось и ранее. Тогда фактчекеры отмечали, что оно не является официальным документом и ни одна указанная в нем дата не совпадает с реальной датой появления или регистрации уже обнаруженных штаммов КВИ.

Сейчас же сторонники конспирологических теорий акцентируют внимание на том, что в списке было указано правильное название одного из еще не обнаруженных на тот момент вариантов - "омикрон". Что на самом деле неудивительно.

"Дело в том, что всем новым вариантам вируса SARS-CoV-2 решено присваивать названия букв греческого алфавита. Ранее их назвали по месту обнаружения, но это вызывало недовольство жителей тех стран, в честь которых назывались новые и зачастую опасные и заразные штаммы", - объясняют специалисты.

Поскольку в греческом алфавите 24 буквы, логично предположить, что новые штаммы КВИ, которые будут обнаружены, будут названы именно этими буквами.

Эксперты напомнили, что на сегодня обнаружены 13 вариантов SARS-CoV-2: альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон, зета, эта, тета, йота, каппа, лямбда, мю и омикрон.

"В греческом алфавите есть еще 11 букв, названия которых будут присваивать новым вариантам в случае их обнаружения. Названия вариантов, которые могут быть обнаружены в будущем, обязательно совпадут с названиями, включенными в рассылку. Однако это вовсе не предсказание и не доказательство "спланированности" пандемии, а лишь подтасовка фактов, так как о решении присваивать новым вариантам вируса названия букв греческого алфавита стало известно давно", - подытожили фактчекеры.

Скриншот: stopfake.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944802-feykovoe-raspisanie-poyavleniya-novyh-shtammov-covid-19-opublikovali-v-kaznete/