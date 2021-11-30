Почти 8 млн казахстанцев полностью вакцинировались от коронавируса

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На сегодняшний день уже более 8 млн казахстанцев прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, передает официальный сайт премьер-министра.

Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов доложил о стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в Казахстане.

Значительно снизилось количество больных, получающих стационарное и амбулаторное лечение. Загруженность инфекционных коек составляет 29%, реанимационных — 23%.

В "красной зоне" по темпам распространения коронавирусной инфекции остается Северо-Казахстанская область, в "желтой зоне" — город Нур-Султан, а также Акмолинская, Карагандинская, Костанайская и Павлодарская области.

Остальные регионы и в целом Республика Казахстан находятся в "зеленой зоне".

На сегодняшний день первым компонентом привито около 8,8 млн человек — это 76,6% от взрослого населения, вторым компонентом привито свыше 8 млн человек или 70,8% взрослого населения.

Напомним, что с учетом появления за рубежом нового штамма коронавируса "омикрон" глава правительства поручил усилить санитарно-эпидемиологический контроль на государственной границе.

Кроме того, он поручил держать ситуацию внутри страны на постоянном контроле, продолжать практику ношения масок в помещениях и транспорте, соблюдение социальной дистанции.

Министерствам здравоохранения, информации и общественного развития, а также акиматам поручено усилить работу по увеличению темпов вакцинации для формирования коллективного иммунитета населения.

Также из-за нового штамма Казахстан приостановил авиасообщение с Египтом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944590-pochti-8-mln-kazahstantsev-polnostyu-vaktsinirovalis-ot-koronavirusa/