Цены на нефть начали падать после новостей о штамме "омикрон"

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Цены на нефть начали стремительно падать после многочисленных новостей о штамме "омикрон", передает РИА Новости.

Впервые с 10 сентября этого года цены на нефть опустились ниже 71 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В среднем мировые цены на "черное золото" начали падать на три процента.

По состоянию на 12:11 часов по Нур-Султану, стоимость февральских фьючерсов упала до 70,82 доллара за баррель. То есть на 3,37 процентов.

Что касается январских фьючерсов WTI, их цена достигла 67,83 доллара за баррель - снизилась на 3,03 процента.

Как передает Telegram-канал РБК, такая тенденция начала наблюдаться на фоне новостей о распространении нового штамма "омикрон" из Южно-Африканской Республики. Многие страны перекрыли авиасообщение с этим государством.

Напомним, неделю назад стоимость нефти марки Brent впервые с октября опустилась ниже 78 долларов за баррель. А цена январских фьючерсов снизилась на 0,56 процентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944629-tseny-na-neft-nachali-padat-posle-novostey-o-shtamme-omikron/