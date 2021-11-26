Специалисты ВОЗ изучают влияние нового штамма из Южной Африки на диагностику

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Представитель ВОЗ заявила, что ученые изучают выявленный недавно новый штамм из Южной Африки, передает РИА Новости.

"Это вариант, о котором нам сообщили и который выявили наши коллеги в Южной Африке. Доступно менее 100 полных генетических последовательностей этого варианта. Мы еще не знаем многого о нем, но мы знаем, что у этого варианта большое количество мутаций. И мы озабочены, потому что такое количество мутаций может влиять на то, как вирус себя ведет", - говорит глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Кроме того, изучается его влияние на диагностику, лекарственные препараты и вакцины. А 26 ноября пройдет специальная встреча по его обсуждению.

"На данный момент этот вариант отслеживается. Группа по вопросам эволюции вируса обсудит, является ли он вариантом, вызывающим интерес, или вариантом, вызывающим озабоченность. И если речь идет о последнем, то мы дадим ему название буквы греческого алфавита. Но то, за чем надо следить", - объяснила представитель организации.

Она добавила, что ВОЗ параллельно сейчас отслеживает примерно 30 подвидов штамма "дельта".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944013-spetsialisty-voz-izuchayut-vliyanie-novogo-shtamma-iz-yuzhnoy-afriki-na-diagnostiku/