Sinovac заявила о планах разработать вакцину от штамма "омикрон"

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Компания Sinovac заявила о планах создать вакцину от нового штамма "омикрон", передает РИА Новости.

Sinovac начала изучение нового штамма из ЮАР, который стремительно распространяется по миру. В случае необходимости они разработают препарат от варианта "омикрон".

"У компании есть отработанная технология производства вакцин и большие производственные мощности. В случае необходимости компания может быстро запустить массовое производство вакцины, чтобы удовлетворить спрос", - говорится в сообщении китайской фармацевтической компании.

Ученые Sinovac уже занимались разработкой препаратов от "гамма" и "дельта".

Первый случай заболевания новым штаммом был зафиксирован в ЮАР. Российский вирусолог предположил, что он изначально возник у ВИЧ-инфицированного пациента.

ВОЗ заявила, что у переболевших COVID-19 есть вероятность заболеть новым штаммом "омикрон". А специалист из ЮАР назвала основные признаки заражения этим вариантом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944424-sinovac-zayavila-o-planah-razrabotat-vaktsinu-ot-shtamma-omikron/