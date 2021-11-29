Вирусолог предположил, что штамм "омикрон" мог возникнуть у ВИЧ-инфицированного человека

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Вирусолог выдвинул предположение, что штамм "омикрон" мог возникнуть у ВИЧ-инфицированного, передает Ura.ru.

Штамм "дельта", который впервые был зафиксирован в Индии, появился в результате антисанитарии и множества людей в стране, у которых имелись ослабленный иммунитет и различные болезни.

"А сейчас в Африке возник новый - "омикрон". В будущем, возможно, еще какие-то другие варианты там будут возникать. "Омикрон" мог появиться у ВИЧ-инфицированного человека ослабленного иммунитета. У таких заболевших новые варианты появляются с большей частотой", - говорит вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

Он добавил, что у пациента с иммунодефицитом коронавирус может задержаться в организма надолго и там же мутировать. В связи с этим появляются новые варианты.

"Когда этот человек заражает другого, то он делает это мутантом вируса. У него не исчез исходный вирус, который его заразил, просто в конкурентной борьбе начинает появляться и доминировать новый мутантный штамм, который более приспособлен", - объяснил врач.

По словам специалиста, иммунодефицитные больные являются "резервуаром" для возникновения новых штаммов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944355-virusolog-predpolozhil-chto-shtamm-omikron-mog-vozniknut-u-vich-infitsirovannogo-cheloveka/