Названы основные признаки заражения омикрон-штаммом коронавируса

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Председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе рассказала о симптомах заражения новых омикрон-штаммом коронавируса.

По ее словам, первые и основные признаки заражения омикрон-штаммом коронавируса выражаются в сильной усталости человека и головных болях. Она также отметила, что повышение температуры и боль в горле случаются редко, пишет ТАСС.

Кутзе занимается врачебной практикой в пригороде столицы страны Претории.

"Около десяти дней назад ко мне стали приходить больные с жалобами на предельную усталость и угнетенность, а также на сильную головную боль. Только у одного или двоих была несколько повышенная температура тела и болело горло. Люди приходили на второй или третий день плохого самочувствия", - отметила медик.

По словам специалиста, никто из пациентов не думал, что мог заразиться коронавирусом, так как обычных для COVID-19 симптомов не было.

Специалист подчеркнула, что были проведены необходимые тесты, которые выявили заражение коронавирусом.

"При этом оказалось, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови". Речь идет о нескольких десятках человек", - сообщила Кутзе.

Врач подчеркнула, что никто из ее пациентов, инфицированных новым штаммом коронавируса, не был госпитализирован.

"Инфицированным омикрон-штаммом не нужен больничный уход и кислород. Выздоровление у обратившихся ко мне за помощью наступало через два-три дня. Все это время они проводили дома", - рассказала медик о ходе лечения.

По ее словам, данным штаммом коронавируса заражаются молодые люди, также среди пациентов был 6-летний ребенок. Больше половины из них не были вакцинированы.

Врач подчеркивает, что омикрон-штамм в настоящее время еще мало изучен - исследования находятся на ранней стадии. Кутзе предполагает что через две недели информации о поведении вируса будет больше.

Специалист отмечает, что опыт работы с пациентами показал, что не стоит поддаваться панике.

Тем не менее, по мнению специалистов, сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин.

Напомним, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР, решили назвать в соответствии с 15-й буквой греческого алфавита — "омикрон". Такое решение приняла Всемирная организация здравоохранения в минувшую пятницу.

Первые случаи заражения новым штаммом COVID-19 были зафиксированы в середине и конце ноября этого года в провинции ЮАР, Гонконге, Израиле и Бельгии.

В ВОЗ выдвинули гипотезу о происхождении нового штамма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944309-nazvany-osnovnye-priznaki-zarazheniya-omikron-shtammom-koronavirusa/