Вероятность появления нового штамма "омикрон" в Алматы прокомментировал санврач

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Заместитель главного санврача Алматы Садвакас Байгабулов рассказал о новом штамме коронавируса "омикрон". По его словам, признаков наличия этого штамма в Алматы сейчас нет, передает NUR.KZ.

По его словам, так как новые штаммы COVID-19 передаются зачастую воздушно-капельным путем и неизбежно распространяются из страны происхождения в другие республики, то риск появления штамма "омикрон" в Алматы существует.

Однако, как отметил он, на данный момент в городе отсутствуют какие-либо признаки циркуляции этого штамма.

"При этом новые штаммы активно поражают непривитое население. Поэтому важным барьером в распространении является массовая вакцинация от коронавирусной инфекции", - отметил Байгабулов.

Он рассказал, что в Алматы ежедневно снижается регистрация новых случаев COVID-19 среди горожан, а ситуация с заболеваемостью стабилизируется.

"В настоящее время возобновлены авиарейсы с многими странами и активно используются туристические маршруты, в частности с Алматы ежедневно совершаются авиарейсы в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Стамбул, Сеул. Если собрались в зарубежье, необходимо быть вакцинированным, так как наши жители продолжают прибывать с ПЦР-справками.

К примеру, 29 ноября из-за рубежа в город Алматы прибыли 3365 пассажиров, из них 1645 пассажиров с отрицательным ПЦР тестом и 1720 пассажиров с паспортами о полном курсе вакцинации", - заключил санврач.

Ранее сообщалось, что ВОЗ заявила, что штамм "омикрон" заразнее других вариантов COVID-19. Кроме того, риск повторного заболевания переболевших КВИ при контакте с "омикрон"-штаммом выше, чем с другими.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944410-veroyatnost-poyavleniya-novogo-shtamma-omikron-v-almaty-prokommentiroval-sanvrach/