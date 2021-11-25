Врач объяснил, как не спутать COVID-19 с раком крови

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Врач рассказал об опасности перепутать COVID-19 с раком крови, передает Telegram-канал Радиоточка НСН.

COVID-19 можно спутать с 30 различными заболеваниями, в том числе с раком крови.

"Вирус (коронавирус - ред.) передается воздушно-капельным путем, поэтому остаются все носоглоточные симптомы: насморк, сильная боль в горле, причем сейчас чаще стала болеть именно задняя стенка глотки; потеря вкуса, обоняния, часто нарушения со слухом, боль в мышцах, то есть все симптомы вирусной инфекции, включая грипп", - говорит врач-иммунолог, доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов.

Специалист посоветовал выяснить, чем вы заболели в первый же день, как почувствовали недомогание. В данном случае не стоит откладывать обращение к врачу.

Напомним, специалист из Роспотребнадзора прокомментировал слухи о том, что штамм "дельта" может "самоликвидироваться". Ранее о таком явлении впервые заговорили японские ученые.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943945-vrach-obyasnil-kak-ne-sputat-covid-19-s-rakom-krovi/