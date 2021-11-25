Какие побочные эффекты от Pfizer проявляются у казахстанцев, рассказали врачи

Пункт вакцинации. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В регионах уже началась вакцинация детей, беременных женщин и кормящих мам от коронавируса - прививки им ставят американской вакциной от компании Pfizer. Медики рассказали, какие побочные эффекты были зафиксированы у казахстанцев от этого препарата, передает КТК.

В Актобе вакцинация новым препаратом началась лишь пару дней назад, но желающих сделать укол пока немного.

В управлении здравоохранения региона сообщили, что за первые два дня прививку Pfizer получили 18 подростков, все они старшеклассники от 16 до 17 лет. Всего же в регионе американской вакциной привились 42 человека.

"Немножечко есть такой момент, что обязательно должно быть присутствие родителей. Либо родители должны подписать согласие. Поэтому здесь у нас немножечко затягивается", - поделилась замглавврача полклиники №2 г. Актобе Марина Есетова.

В облздраве добавили, что побочных эффектов у привитых не зафиксировали.

А в Алматы число желающих привиться Pfizer только растет. На 24 ноября прививку этим препаратом получили больше 8 тысяч алматинцев, в том числе свыше 500 беременных, 2 тысяч кормящих и порядка 6 тысяч несовершеннолетних.

В поликлиниках южной столицы рассказали о побочных эффектах, которые чаще всего появляются сразу после укола американской вакциной. Многие привитые жаловались на боль в месте инъекции, небольшое головокружение и тошноту. Эти симптомы были в основном у беременных и кормящих.

Примечательно, что подростки переносят прививку легче, но медики все равно наблюдают за каждым привитым ребенком.

Источник: КТК

Напомним, всего Казахстан закупил больше 4 млн доз вакцины от компании Pfizer - в страну прибыли две партии препарата.

По данным Минздрава, на 22 ноября прививку американской вакциной получили больше 27 тысяч казахстанцев, 20,3 тыс. из них - подростки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943804-kakie-pobochnye-effekty-ot-pfizer-proyavlyayutsya-u-kazahstantsev-rasskazali-vrachi/