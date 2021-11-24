Сообщение о распылении неизвестных химикатов над Атырау обсуждают в Казнете

Иллюстративное фото: pixabay.com

Пользователи Казнета делятся сообщением о том, что с воздуха над Атырау якобы были распылены некие неизвестные химикаты. В качестве "доказательства" к посту приложены снимки конденсационных следов, оставленных в небе пролетающими самолетами.

Как пишет официальный портал StopFake.kz, заявление о распылении химикатов над городом является очередным фейком, связанным с конспирологической теорией о химтрейлах.

Кроме того, информацию опровергли и в акимате Атырауской области.

"Как сообщили в Департаменте экологии по Атырауской области, по данному факту в ведомство не поступало никаких заявлений.

Станции мониторинга качества атмосферного воздуха, расположенные на территории Атырауской области, также не зафиксировали никаких выбросов в связи с этим событием.

Говорить об обработке или распылении каких-либо химикатов с летательных аппаратов нецелесообразно", - заявили в ведомстве.

Также в акимате области еще раз отметили, что показанные на фото белые полосы в небе - это конденсационные следы, которые состоят из сконденсированной влаги, капель или ледяных кристаллов.

Такие следы возникают в атмосфере за движущимися летательными аппаратами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943704-soobschenie-o-raspylenii-neizvestnyh-himikatov-nad-atyrau-obsuzhdayut-v-kaznete/