Цой: Казахстан ведет переговоры с Россией о поставках вакцины "Спутник Лайт"

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Глава Минздрава в кулуарах правительства прокомментировал вопрос о поставке в Казахстан вакцины «Спутник Лайт», передает корреспондент NUR.KZ.

Алексей Цой сообщил, что власти Казахстана запросили информацию касательно того, какой объем препарата может выдать Россия, исходя из потребности собственного рынка.

«Мы прорабатываем этот вопрос, мы запросили наших российских коллег о возможности поставки вакцины «Спутник Лайт». Это в принципе тот же «Спутник-V», только отдельно первый компонент. Мы прорабатываем сроки, думаю, в ближайшее время будем знать. По «Спутник Лайт» мы сейчас запросили, какие объемы может выдать Россия, потому что там тоже есть потребность собственного рынка. Как мы только получим коммерческое предложение, сколько вакцины можно поставить, мы будем обсуждать. Нам больших объемов, наверное, на данный момент не нужно», - добавил глава Минздрава.

При этом он отметил, что на Карагандинском фармкомплексе уже произвели опытную партию данной вакцины. К этому часу прорабатывается также вопрос производства этого препарата там.

«Там тестовая партия. Обычно для того, чтобы технологию апробировать, чтобы ее обкатать и потом проверить непосредственно с институтом-разработчиком с Гамалеи. Насколько я знаю, там, в принципе, успешно прошли первые партии испытаний, то есть они подтвердили свое соответствие заявленным требованиям», - резюмировал Цой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943492-tsoy-kazahstan-vedet-peregovory-s-rossiey-o-postavkah-vaktsiny-sputnik-layt/