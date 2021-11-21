Более тысячи случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

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В Казахстане за последние сутки подтвердились 1047 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Из 1047 новых случаев заражения более сотни выявлены в Нур-Султане, Алматы, а также Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Наилучшие показатели у Кызылординской и Мангистауской областей – по 6 и 4 случаев соответственно.

В целом, в разрезе регионов ситуация с COVID-19 такова:

в городе Нур-Султан – 113;

в городе Алматы – 114;

в городе Шымкент – 22;

в Акмолинской области – 83;

в Актюбинской области – 16;

в Алматинской области – 59;

в Атырауской области – 19;

в ВКО – 80;

в Жамбылской области – 11;

в ЗКО – 20;

в Карагандинской области – 114;

в Костанайской области – 109;

в Кызылординской области – 6;

в Мангистауской области – 4;

в Павлодарской области – 115;

в СКО – 143;

в Туркестанской области – 19.

Всего в стране подтверждено 963 828 случаев.

За сутки ситуация с коронавирусом практически не изменилась: 19 ноября были выявлены те же 1047 случаев заболевания, что и 20-го. Неделю назад этот же показатель составлял 1133, месяц назад – 1844.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943169-bolshe-tysyachi-zarazhennyh-koronavirusom-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/