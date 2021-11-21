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Более тысячи случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

Лаборант держит в руке специальный прибор
Иллюстративное фото: Loic Venance/AFP/Getty Images

В Казахстане за последние сутки подтвердились 1047 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Из 1047 новых случаев заражения более сотни выявлены в Нур-Султане, Алматы, а также Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Наилучшие показатели у Кызылординской и Мангистауской областей – по 6 и 4 случаев соответственно.

В целом, в разрезе регионов ситуация с COVID-19 такова:

  • в городе Нур-Султан – 113;
  • в городе Алматы – 114;
  • в городе Шымкент – 22;
  • в Акмолинской области – 83;
  • в Актюбинской области – 16;
  • в Алматинской области – 59;
  • в Атырауской области – 19;
  • в ВКО – 80;
  • в Жамбылской области – 11;
  • в ЗКО – 20;
  • в Карагандинской области – 114;
  • в Костанайской области – 109;
  • в Кызылординской области – 6;
  • в Мангистауской области – 4;
  • в Павлодарской области – 115;
  • в СКО – 143;
  • в Туркестанской области – 19.

Всего в стране подтверждено 963 828 случаев.

За сутки ситуация с коронавирусом практически не изменилась: 19 ноября были выявлены те же 1047 случаев заболевания, что и 20-го. Неделю назад этот же показатель составлял 1133, месяц назад – 1844.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943169-bolshe-tysyachi-zarazhennyh-koronavirusom-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/