Более тысячи случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

В Казахстане за последние сутки подтвердились 1047 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
Из 1047 новых случаев заражения более сотни выявлены в Нур-Султане, Алматы, а также Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Наилучшие показатели у Кызылординской и Мангистауской областей – по 6 и 4 случаев соответственно.
В целом, в разрезе регионов ситуация с COVID-19 такова:
- в городе Нур-Султан – 113;
- в городе Алматы – 114;
- в городе Шымкент – 22;
- в Акмолинской области – 83;
- в Актюбинской области – 16;
- в Алматинской области – 59;
- в Атырауской области – 19;
- в ВКО – 80;
- в Жамбылской области – 11;
- в ЗКО – 20;
- в Карагандинской области – 114;
- в Костанайской области – 109;
- в Кызылординской области – 6;
- в Мангистауской области – 4;
- в Павлодарской области – 115;
- в СКО – 143;
- в Туркестанской области – 19.
Всего в стране подтверждено 963 828 случаев.
За сутки ситуация с коронавирусом практически не изменилась: 19 ноября были выявлены те же 1047 случаев заболевания, что и 20-го. Неделю назад этот же показатель составлял 1133, месяц назад – 1844.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943169-bolshe-tysyachi-zarazhennyh-koronavirusom-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/