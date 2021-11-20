"Я задыхаюсь": опубликована переписка умирающей от COVID-19 девушки с матерью

Елена Боровец. Фото: obozrevatel.com

20-летняя беременная женщина скончалась от коронавируса в больнице Ровенской области Украины. Перед смертью она жаловалась матери на нехватку кислорода в медицинском учреждении и на действия врачей, передает "Обозреватель".

Позднее мать скончавшейся Елены Боровец выложила в социальной сети их переписку. В частности, девушка рассказала, что столкнулась с угрозами перевода в другую больницу, если продолжит жаловаться.

"Когда другая пациентка дышит, то у меня мало кислорода. Когда заканчивается кислород, то нужно обязательно звонить медикам, чтобы кто-то шел на улицу и менял баллон. Короче, дурдом.

Я больше не могу. Они издеваются. Я задыхаюсь, тут так страшно. Я просто истощена. Голова кружится. Спать очень хочу и не могу лежать", - писала молодая женщина, находившаяся на 7 месяце беременности.

Жизнь Елены оборвалась в роддоме города Дубно. По словам главврача Ростислава Андрощука, сначала она лечилась дома, но в медицинское учреждение поступила еще в удовлетворительном состоянии.

"Однако у нее было хроническое заболевание - бронхиальная астма. И все это осложнилось коронавирусом. Она пробыла у нас неделю, но ее состояние резко ухудшилось. Врачи проводили ей реанимацию, пытались запустить сердце. И в это время ребенок, к сожалению, умер. Маму тоже не смогли спасти", - сообщил доктор.

Выяснилось, что она, как и многие будущие роженицы, не была вакцинирована. Елена почти два года назад вышла замуж, супруги ждали своего первого ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943155-ya-zadyhayus-opublikovana-perepiska-umirayuschey-ot-covid-19-devushki-s-materyu/