Звезда "Счастливы вместе" лишился жилья из-за пандемии коронавируса

Виктор Логинов. Фото: instagram.com/loginov_victor

Российский актер Виктор Логинов, сыгравший одну из главных ролей в комедийном сериале "Счастливы вместе", лишился дома из-за пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По словам артиста, пандемия "сказалась печальным образом" на его материальном благосостоянии. Он ежемесячно получал государственные выплаты в сумме 12,5 тыс. рублей (74 тыс. тенге). Однако все равно пришлось продать "кое-что из накопившихся ненужных вещей".

"У меня был дом, в который мы крайне редко ездили, совсем не на Рублевке - в Тульской области. Мне пришлось его продать", - посетовал Виктор Логинов.

Актер отметил, что также вынужденно продал место на парковке.

"Это было связано с тем, что не было работы. Но мы как-то выжили", - пояснил он.

Звезда "Счастливы вместе" добавил, что хорошо зарабатывал в период съемок сериала. Тогда-то он и смог купить квартиру, машину, дом, недвижимость в Болгарии.

"Вся эта "жировая подушка", остатки ее, дожиралась совершенно спокойно. Я не делаю никаких вкладов, никуда не инвестировал, никакого бизнеса не завел, потому что бизнесмен из меня, как из одного дела пуля. Я не умею вести бизнес совершенно", - отметил Логинов.

Напомним, в июле 2020 года "Гену Букина" заподозрили в женитьбе на актрисе младше его дочери. Слухи оказались небеспочвенными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1943119-zvezda-schastlivy-vmeste-lishilsya-zhilya-iz-za-pandemii-koronavirusa/