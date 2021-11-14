Еще 1133 казахстанца заболели коронавирусом за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Число заболевших COVID-19 казахстанцев снова снизилось. Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1133 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщается в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

Накануне сообщалось о 1220 новых случаях. Днем ранее эта цифра составляла 1260.

В разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит следующим образом:

город Нур-Султан - 102

город Алматы - 137

город Шымкент - 19

Акмолинская область - 85

Актюбинская область - 14

Алматинская область - 72

Атырауская область - 20

Восточно-Казахстанская область - 70

Жамбылская область - 12

Западно-Казахстанская область - 35

Карагандинская область - 123

Костанайская область - 115

Кызылординская область - 23

Мангистауская область - 8

Павлодарская область - 128

Северо-Казахстанская область - 157

Туркестанская область - 13

Всего в стране выявлено 956 499 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942076-esche-1133-kazahstantsa-zaboleli-koronavirusom-za-sutki/