Еще 1133 казахстанца заболели коронавирусом за сутки

Число заболевших COVID-19 казахстанцев снова снизилось. Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1133 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщается в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.
Накануне сообщалось о 1220 новых случаях. Днем ранее эта цифра составляла 1260.
В разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит следующим образом:
- город Нур-Султан - 102
- город Алматы - 137
- город Шымкент - 19
- Акмолинская область - 85
- Актюбинская область - 14
- Алматинская область - 72
- Атырауская область - 20
- Восточно-Казахстанская область - 70
- Жамбылская область - 12
- Западно-Казахстанская область - 35
- Карагандинская область - 123
- Костанайская область - 115
- Кызылординская область - 23
- Мангистауская область - 8
- Павлодарская область - 128
- Северо-Казахстанская область - 157
- Туркестанская область - 13
Всего в стране выявлено 956 499 заболевших.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942076-esche-1133-kazahstantsa-zaboleli-koronavirusom-za-sutki/