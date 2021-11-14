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Еще 1133 казахстанца заболели коронавирусом за сутки

Врач набирает лекарство в шприц
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Число заболевших COVID-19 казахстанцев снова снизилось. Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1133 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщается в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

Накануне сообщалось о 1220 новых случаях. Днем ранее эта цифра составляла 1260.

В разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит следующим образом:

  • город Нур-Султан - 102
  • город Алматы - 137
  • город Шымкент - 19
  • Акмолинская область - 85
  • Актюбинская область - 14
  • Алматинская область - 72
  • Атырауская область - 20
  • Восточно-Казахстанская область - 70
  • Жамбылская область - 12
  • Западно-Казахстанская область - 35
  • Карагандинская область - 123
  • Костанайская область - 115
  • Кызылординская область - 23
  • Мангистауская область - 8
  • Павлодарская область - 128
  • Северо-Казахстанская область - 157
  • Туркестанская область - 13

Всего в стране выявлено 956 499 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942076-esche-1133-kazahstantsa-zaboleli-koronavirusom-za-sutki/