Врач рассказал, в каких случаях двухкомпонентная ревакцинация безопасна

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Ревакцинация двухкомпонентными препаратами безопасна раз в полгода, передает РИА Новости.

В данном случае в первую очередь перед прививкой необходимо узнать, есть ли какие-либо противопоказания. Если их нет, то ее делать можно.

"Самое главное, чтобы введение вакцины было не ранее, чем через один-два месяца после введения предыдущей вакцины. Если этот срок выдерживается - а мы говорим про полгода, - то тут никаких подводных камней не должно быть", - говорит доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

Напомним, международная группа ученых в ходе анализа пришла к выводу, что благодаря ношению масок заболеваемость во всем мире ниже на 53 процента. А в Китае создали быстродействующую вакцину, эффект от которой наступает на следующий день.

Также директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, каким препаратом стоит привиться людям моложе 60 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942933-vrach-rasskazal-v-kakih-sluchayah-dvuhkomponentnaya-revaktsinatsiya-bezopasna/