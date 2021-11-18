Ученые доказали эффективность ношения масок в борьбе с COVID-19 в мире

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Международная группа ученых в ходе исследования пришла к выводу, что ношение масок является одной из самых эффективных мер в борьбе с COVID-19, передает The Guardian.

Как оказалось, данная мера снижает заболеваемость во всем мире на 53 процента. Также мытье рук и социальное дистанцирование тоже способствуют сдерживанию увеличения случаев заболеваний.

В исследовании приняли участие ученые из разных стран, включая Великобританию, Австралию и Китай.

"Этот систематический обзор и мета-анализ показывают, что несколько мер личной защиты и социальных мер, включая мытье рук, ношение масок и физическое дистанцирование, связаны с сокращением заболеваемости COVID-19", - говорят авторы исследования.

Ученые проанализировали 30 исследований. Выяснилось, что помимо того, что благодаря маскам заболеваемость снижается в среднем на 53 процента, при соблюдении социальной дистанции показатель сокращается на 25 процентов.

Напомним, Гейтс назвал сроки окончания пандемии COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942837-uchenye-dokazali-effektivnost-nosheniya-masok-v-borbe-s-covid-19-v-mire/