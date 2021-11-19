Гематолог рассказал, чем опасна "жирная" кровь

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Гематолог рассказал о состоянии "жирной" крови и объяснил, почему это опасно, передает Sputnik Россия.

При анализе "жирной" или хилезной крови, выявляется повышенный уровень жиров. И чаще всего такое явление связано с неправильно диетой человека. Либо он потребляет регулярно очень много жирной пищи, либо поел такую еду перед сдачей крови.

"Дело в том, что жировые частицы перерабатываются достаточно медленно. Если съесть очень много жареной картошки или копченого сала, значительная часть жира будет циркулировать некоторое время в человеческой крови, придавая ей довольно своеобразный внешний вид и меняя показания многих исследований", - говорит гематолог, заведующий отделением трансфузиологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Минздрава России Павел Трахтман.

В других случаях хилезная кровь наблюдается при нарушении обмена веществ. К примеру, у полных людей с нарушенным холестериновым обменом. У них избыточный жир циркулирует в крови, не успевая перерабатываться в организме соответствующими ферментными системами организма.

"Наиболее известное - это атеросклероз, когда жировые отложения на стенках сосудов сужают их просвет и вызывают довольно драматичные проблемы со здоровьем", - говорит Трахтман.

"Жирная" кровь может оказывать влияние на точность других показателей. Последние будут плохо интерпретироваться или вовсе показываться неправильно.

"Например, большая примесь жировых частиц крови приводит к ложноположительным результатам исследований на сифилис", - объяснил врач.

В таких случаях следует сдать анализы повторно через некоторое время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1942928-gematolog-rasskazal-chem-opasna-zhirnaya-krov/