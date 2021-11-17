Быстродействующую вакцину от COVID-19 создали в Китае

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Китайские молекулярные биологи создали быстродействующий препарат от коронавируса, передает ТАСС.

Опыты на животных показали его эффективность против старых и новых вариантов коронавируса. А иммунитет образуется уже на следующий день. Следует отметить, что вакцина интраназальная, то есть вводится через нос.

Экспериментальная вакцина dNS1-RBD была создана на основе вируса гриппа. А именно препарат представляет собой набор из множества модифицированных частиц вируса гриппа.

Работа проводилась под руководством профессора Сямыньского университета Ся Ниншао. Вакцину проверяли на хорьках и хомяках, которые подвержены заражению COVID-19 так же, как и человек. Причем иммунитет формируется уже на следующие сутки. У хорьков он держался в течение девяти месяцев.

На данный момент китайские ученые заканчивают испытания на людях. Третий этап запланирован на ближайшие недели или месяцы.

Напомним, Гинцбург оценил безопасность российской назальной вакцины от COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942654-bystrodeystvuyuschuyu-vaktsinu-ot-covid-19-sozdali-v-kitae/