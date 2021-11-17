Могут ли прививки ослабить иммунитет, рассказал алматинский врач

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Профессор кафедры инфекционных и тропических болезней КазНМУ имени Асфендиярова Равиля Егембердиева рассказала, могут ли прививки ослабить иммунитет, передает NUR.KZ.

"Многие считают, что прививки могут ослабить иммунитет. На самом деле, это не так. Важно понимать принцип работы вакцины - он основан на свойствах иммунной системы вырабатывать особые белки - антитела - к антигенам - патогенам, которые содержатся в инфекции. В ответ на введение вакцины иммунная система самостоятельно вырабатывает антитела, которые помогут потом при встрече с реальным возбудителем", - рассказала доктор.

По ее словам, есть научные доказательства того, что при применении одновременно нескольких вакцин иммунная система не перегружается.

"Иммунная система человека ежедневно подвергается воздействию нескольких сотен антигенов и на каждый иммунная система дает реакцию.

Даже во время приема пищи в организм поступают антигены в организм человека. Многочисленные бактерии имеются в ротовой полости, носу, ЖКТ, но мы ими не болеем, потому что на все антигены вырабатываются антитела, иммунная система дает адекватный иммунный ответ.

Почему же мы боимся вакцинации? Мы и так получаем достаточное количество антигена. Бояться прививки не стоит, благодаря им у нас снижена заболеваемость многими детскими инфекционными заболеваниями: дифтерия, корь, паротит. Прививки не снижают иммунную систему человека", - подчеркнула Егембердиева.

Она также отметила важность создания коллективного иммунитета, при котором дальнейшее распространение болезни становится труднее. По оценкам экспертов, нужно вакцинировать 70-90% населения для выработки коллективного иммунитета.

Его поддержание – постоянная борьба, поскольку вирусы изменяются и эволюционируют, чтобы уклониться от иммунной реакции. Потому каждый год вводится новая вакцина от гриппа, каждые 10 лет – от дифтерии, чтобы восстановить иммунитет, который ослабевает.

"Антитела против коронавируса сохраняются от 6 до 8 месяцев, потом они снижаются, возникает вероятность, что человек может заболеть. Один курс вакцинации не дает пожизненный иммунитет.

Потому нужна ревакцинация. Она стимулирует выработку новых антител и снижает риск заражения. Также специалисты считают, что добавление антител только усиливает иммунитет и не наносит вреда", - заявила профессор.

Она добавила, что различные вакцины стимулируют по разному иммунный ответ, а потому их надо чередовать.

"Для вакцинации надо использовать любые известные вакцины. Считается, если смешивать разные вакцины, то иммунный ответ будет сильнее. Но также ревакцинацию можно провести той же вакциной, которая была получена изначально.

Например, получив "Спутник V", можно ревакцинироваться Vero Cell или Pfizer. Противопоказаний против смешивания не существует", - заключила доктор.

Егембердиева напомнила, что с 22 ноября начинается ревакцинация лиц группы риска. Массовая ревакцинация населения начнется в январе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942590-mogut-li-privivki-oslabit-immunitet-rasskazal-almatinskiy-vrach/