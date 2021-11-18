Бекшин: 82% зараженных алматинцев не делали прививки от коронавируса

Жандарбек Бекшин. Фото: акимат Алматы

82% зараженных алматинцев не делали прививки от коронавируса, об этом сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин на брифинге в РСК, передает корреспондент NUR.KZ.

Он напомнил, что в "желтой" зоне мегаполис находился с 24 октября по 14 ноября, а в "зеленую" зону попал во многом благодаря тому, что соблюдались карантинные ограничения.

"В целом, ситуация по коронавирусу в мегаполисе продолжает стабилизироваться: за неделю зафиксировано 936 новых случаев инфицирования, за прошедшие сутки - 128 заражений COVID-19. При этом, основную долю зараженных за прошедшую неделю (82%) составляют непривитые граждане.

Это стало возможным благодаря действующим ограничительным мерам и уровню вакцинации населения в 48%. У нас снизилась недельная заболеваемость, но для закрепления этого эффекта необходимо соблюдать требования по "желтой" зоне до 22 ноября", - сообщил Бекшин.

На сегодня в инфекционных стационарах города находятся 673 человека, в том числе 17 детей. Поэтому, говорит он, очень важно активно вакцинировать подростков старше 12 лет.

"Новый дельта-вариант нацелен на детское население: если за весь прошлый год заразился 281 школьник, то с начала этого года уже 15 039", - заявил санврач.

Бекшин также напомнил о необходимости ревакцинации от КВИ по истечении 6 или 9 месяцев после получения первых доз вакцин в связи с тем, что со временем концентрация антител снижается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942863-bekshin-82-zarazhennyh-almatintsev-ne-delali-privivki-ot-koronavirusa/