"Сами себе испортим Новый год": Сагинтаев обратился к алматинцам из-за COVID-19

Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира ТК "Алматы" предостерег алматинцев от нового всплеска заболеваемости COVID-19. По мнению акима, если алматинцы не начнут активно вакцинироваться сегодня, то завтра они "сами себе испортят Новый год", передает корреспондент NUR.KZ.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира на ТК "Алматы" призвал алматинцев активно вакцинироваться от COVID-19, чтобы не допустить очередного всплеска заболеваемости.

"Мы видим, что северные регионы Казахстана, граничащие с РФ, находятся в "красной зоне". В этих регионах каждый день выявляют много новых случаев заболевания. Это еще раз доказывает, насколько коварен штамм "дельта".

Если мы не будем вакцинироваться, то высокий уровень заболеваемости дойдет и до нас. Ранее у нас все развивалось по сценарию, когда после определенного спада заболеваемости наблюдался всплеск, а после него пик.

Если сейчас у нас случится всплеск, то на новый пик мы выйдем как раз к Новому году, и сами себе испортим праздник. Поэтому я еще раз настоятельно прошу всех активно вакцинироваться", - сказал Бакытжан Сагинтаев.

По словам акима Алматы, в прошлую пятницу были подведены итоги предварительного опроса родителей школьников, беременных и кормящих женщин на предмет того, готовы ли они вакцинироваться.

"Согласие на вакцинацию выразили 6% родителей школьников, 2% беременных и 11% кормящих матерей. У алматинцев еще есть время хорошо все обдумать. Завтра мы получим 43 тысячи доз вакцины Pfizer. Всего в Казахстан поступит порядка 2 млн доз. Из них 10% будут завезены в наш город", - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941582-sami-sebe-isportim-novyy-god-sagintaev-predostereg-almatintsev-ot-novogo-vspleska-zabolevaemosti-covid-19/