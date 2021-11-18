Специалисты назвали группу людей, которые тяжелее переносят COVID-19

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Специалисты из Роспотребнадзора предупредили, что курильщики тяжелее переносят COVID-19, передает РИА Новости.

"Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом", - говорится в сообщении ведомства.

При этом у них увеличивается риск заражения. Курильщики подвержены тяжелому течению COVID-19 из-за того, что их легкие уже изначально повреждены.

Напомним, китайские ученые заявили, что создали быстродействующую интраназальную вакцину от коронавирусной инфекции. Иммунитет после нее формируется уже на следующие сутки.

А американские исследователи определили взаимосвязь между приемом антидепрессантов у некоторых пациентов и снижением у них летального исхода от COVID-19.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942725-spetsialisty-nazvali-gruppu-lyudey-kotorye-tyazhelee-perenosyat-covid-19/