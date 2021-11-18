Названо смертельно опасное проявление постковидного синдрома

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Врач назвала одно из самых опасных для жизни проявлений постковидного синдрома, передает Sputnik Россия.

Нарушение свертываемости крови может привести к инсульту или тромбозу. С таким последствием перенесший COVID-19 человек может столкнуться даже спустя несколько месяцев после болезни. Не защищены от этого даже молодые люди, переболевшие в легкой форме.

Наиболее подверженные такому последствию те, у кого и раньше были проблемы с сосудами.

"Тромбообразование всегда опасно, но все зависит от того, где образовался тромб. Если это произошло в головном мозге, то будет инсульт. В зависимости от отдела мозга это может быть либо фатальный инсульт, либо с минимальными последствиями", - говорит врач-гематолог высшей категории Диана Ким.

После COVID-19 человеку следует проходить антикоагулянтную терапию. Но при этом самовольно себе их назначать нельзя, потому что такие препараты не совсем безобидные. Их надо принимать под надзором врача.

Специалист добавила, что наилучшим способом защититься от такого последствия является вакцинация.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942723-nazvano-smertelno-opasnoe-proyavlenie-postkovidnogo-sindroma/