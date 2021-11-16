Токаев обсудил вопрос взаимного признания паспортов вакцинации с российской делегацией

Касым-Жомарт Токаев на встрече с делегацией правительства РФ. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял делегацию России в составе заместителей председателя правительства страны Александра Новака и Алексея Оверчука, сообщает Акорда на своем официальном сайте.

В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления казахстанско-российских торгово-экономических и топливно-энергетических связей, а также взаимодействия по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Также были затронуты актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, связанные с развитием зеленой энергетики, мирного атома, транспортно-логистической сферы и взаимным признанием паспортов вакцинации.

Напомним, днем ранее комитет санэпидконтроля МЗ представил обновленный список стран, чьи паспорта вакцинации признаны в Казахстане. Он состоял из 20 пунктов, однако России в нем по-прежнему не было.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1942432-tokaev-prinyal-delegatsiyu-pravitelstva-rossii/