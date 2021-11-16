Продавцов и кассиров, "не болеющих КВИ, несмотря на работу в пандемию", обсуждают в Сети

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Пользователи Казнета обсуждают вопрос о том, почему продавцы в продуктовых магазинах и кассиры в супермаркетах якобы не болеют КВИ, несмотря на то, что работали даже в разгар пандемии.

Как передает официальный портал StopFake.kz, часть пользователей считает, что раз среди сотрудников магазинов не было вспышек КВИ, это доказывает, что вся пандемия – вымысел.

Фактчекеры в ответ заявляют о том, что вывод пользователей является ошибочным. В доказательство этому они привели два аргумента.

Первый аргумент заключается в том, что еще в начале пандемии в торговых домах и магазинах по всему миру власти ввели дополнительные меры безопасности: регулярную дезинфекцию и защитные стекла на кассах.

Людей с КВИ в это время помещали на карантин, поэтому ходить в магазины и супермаркеты они не могли.

Во втором аргументе еще раз подчеркивается, что неболеющие продавцы и кассиры - это миф, поскольку еще в апреле 2020 года сообщалось о смерти как минимум 41 сотрудника продуктовых магазинов в США.

Это число позже только росло, и в сентябре этого года речь шла уже о 500 погибших работниках сферы торговли в Америке.

Кроме того, такая организация, как Международный союз работников пищевой промышленности и торговли, в апреле этого года сообщала о 91 400 случаях заражения КВИ среди сотрудников магазинов.

В научном журнале BMJ в октябре минувшего года выходила статья, согласно которой 76% протестированных на COVID-19 сотрудников магазинов и торговых центров оказались бессимптомными носителями.

Этот результат, по данным фактчекеров, все еще остается отдельным поводом для беспокойства.

Кроме того, так называемый феномен "неболеющих" продавцов уже разъясняли и в России. Там выходила статья, в которой указывалось, что у большинства кассиров крупных супермаркетов были обнаружены антитела к коронавирусу.

Это говорит о том, что они, скорее всего, перенесли болезнь в легкой или бессимптомной форме без обращения за помощью к врачам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942463-prodavtsov-i-kassirov-ne-boleyuschih-kvi-nesmotrya-na-rabotu-v-pandemiyu-obsuzhdayut-v-seti/