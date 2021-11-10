Казахстан перешел в "зеленую" зону по COVID-19

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Актуальную на утро 10 ноября матрицу оценки эпидситуации в регионах опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19. Согласно обновленным данным, Казахстан впервые за долгое время вернулся в "зеленую", самую благополучную по эпидситуации, зону.

Обновленная матрица оценки эпидситуации на сегодня выглядит следующим образом:

в "красной" зоне находятся 3 региона - Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

зоне находятся 3 региона - Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области; в "желтой" зоне остаются 4 региона - Нур-Султан, Алматы, Акмолинская и Карагандинская области;

зоне остаются 4 региона - Нур-Султан, Алматы, Акмолинская и Карагандинская области; к "зеленой" зоне относят оставшиеся 10 регионов - Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

Отметим, что в "красной" зоне страна находилась почти полгода - в самую неблагополучную по эпидситуации зону Казахстан переместился еще 27 июня.

При этом последние несколько дней в стране наблюдается снижение заболеваемости КВИ - накануне был зарегистрирован минимальный с июня суточный прирост новых зараженных. Согласно данным, опубликованным Минздравом сегодня, за минувшие сутки в стране выявили порядка 1,1 тыс. случаев заражения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941415-kazahstan-pereshel-v-zelenuyu-zonu-po-covid-19/