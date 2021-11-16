Когда в Казахстан привезут вторую партию Pfizer

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О сроках поставки вакцины Pfizer на заседании правительства рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент NUR.KZ.

"В Казахстан поступила первая партия вакцины Pfizer в количестве 379 тысяч доз. Поставка второй партии планируется до 20 ноября", - заявил министр.

Отметим, что обе партии будут использованы для бесплатной вакцинации детей с 12 до 18 лет, беременных и кормящих женщин.

Первая партия вакцины прибыла в Алматы 10 ноября.

Напомним, что сегодня также Цой попросил правительство поддержать проект поставки Pfizer на коммерческий рынок – чтобы казахстанцы смогли поставить себе эту вакцину платно.

Ранее в Минздраве рассказали, как и где будут прививаться детей против коронавируса в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942358-kogda-v-kazahstan-privezut-vtoruyu-partiyu-pfizer/