Купивших паспорта вакцинации казахстанцев призвали поставить прививку

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Заведующая кафедрой общей иммунологии КазНМУ имени Асфендиярова, кандидат медицинских наук Эльмира Битанова рассказала о ревакцинации в Казахстане и отметила, что это - возможность вакцинироваться впервые для тех, кто купил паспорт вакцинации, передает NUR.KZ.

"Мы все зависим друг от друга во время пандемии. И если у нас не будет 60%-70% иммунных лиц – переболевших или вакцинированных, мы не сможем остановить циркуляцию вируса. Осознанные люди, которые заботятся о себе и об окружающих, уже пошли на бустерную вакцинацию.

Те, кто купил паспорта вакцинации, у них сейчас есть возможность вакцинироваться первый раз, как бы идя на бустерную вакцинацию. Уровень знаний населения нужно поднимать. Всем понятно, что инфекция опасная, с ним шутить нельзя. Если есть такой инструмент, им надо воспользоваться", - сказала Битанова.

Напомним, ранее казахстанский ученый Алмаз Шарман рассказал о том, что не исключает того, что ревакцинация от коронавируса будет проходить каждый год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942188-kupivshih-pasporta-vaktsinatsii-kazahstantsev-prizvali-postavit-privivku/