Казахстанский ученый: Не исключено, что ревакцинация от КВИ будет проходить ежегодно

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Казахстанский ученый Алмаз Шарман рассказал о том, что не исключает того, что ревакцинация от коронавируса будет проходить каждый год, передает NUR.KZ.

"Иммунный ответ после двух доз спустя 6 месяцев падает, поэтому часто рекомендуют ревакцинацию, как часто будут проводить - неизвестно, не исключено, что ревакцинация будет проводиться на ежегодной основе.

Все зависит от того, как поведет себя пандемия, будут ли новые штаммы в следующем году. Нужно понять, что эта инфекция будет с нами, полностью от нее избавиться не удастся, будут продолжаться небольшие вспышки подобно гриппозной инфекции", - сообщил Шарман.

Он рассказал, что для бустерной дозы лучше выбрать другую вакцину. Смешивание вакцин позволит добиться лучшего иммунного ответа.

Напомним, сегодня первые подростки получили вакцину от коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941966-kazahstanskiy-uchenyy-ne-isklyucheno-chto-revaktsinatsiya-ot-kvi-budet-prohodit-ezhegodno/