Алматы перешел в "зеленую" зону по COVID-19

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Алматы и Шымкенте улучшилась эпидобстановка, в связи с чем оба мегаполиса переместились сегодня из "желтой" зоны по COVID-19 в "зеленую". Об этом свидетельствуют данные матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 ноября. Новые сведения опубликованы в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.

Согласно представленной информации, на сегодняшний день в "красной" зоне остались только два региона, в "желтой" зоне находится столица и еще три области, остальные регионы расположились в "зеленой" зоне.

В целом, обстановка в регионах на сегодняшний день выглядит так:

В "красной" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: город Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская область.

В "зеленой" зоне: города Алматы, Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

Как мы сообщали ранее, главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин дал прогноз на предновогодний период по заболеваемости коронавирусом. По его словам, при несоблюдении ограничительных мер и низком уровне вакцинации возможен рост заболеваемости.

Также Бекшин рассказал, будут ли сохраняться ограничения на новогодние мероприятия в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942085-almaty-pereshel-v-zelenuyu-zonu-po-covid-19/