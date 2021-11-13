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COVID-19 в Казахстане: суточный прирост немного снизился

Женщина на улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ\Владимир Третьяков

За последние 24 часа в Казахстане зарегистрировали 1220 случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz. Накануне эта цифра составляла 1260.

Больше всего заболевших выявлено в СКО и Алматы.

В разрезе регионов ситуация за прошедшие сутки выглядит следующим образом:

  • город Алматы - 149
  • город Шымкент - 31
  • Акмолинская область - 88
  • Актюбинская область - 22
  • Алматинская область - 66
  • Атырауская область - 27
  • Восточно-Казахстанская область - 88
  • Жамбылская область - 14
  • Западно-Казахстанская область - 36
  • Карагандинская область - 110
  • Костанайская область - 118
  • Кызылординская область - 31
  • Мангистауская область - 13
  • Павлодарская область - 134
  • Северо-Казахстанская область - 169
  • Туркестанская область - 21

Всего с начала пандемии в стране выявлено 955366 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942022-covid-19-v-kazahstane-sutochnyy-prirost-nemnogo-snizilsya/