COVID-19 в Казахстане: суточный прирост немного снизился

За последние 24 часа в Казахстане зарегистрировали 1220 случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz. Накануне эта цифра составляла 1260.
Больше всего заболевших выявлено в СКО и Алматы.
В разрезе регионов ситуация за прошедшие сутки выглядит следующим образом:
- город Алматы - 149
- город Шымкент - 31
- Акмолинская область - 88
- Актюбинская область - 22
- Алматинская область - 66
- Атырауская область - 27
- Восточно-Казахстанская область - 88
- Жамбылская область - 14
- Западно-Казахстанская область - 36
- Карагандинская область - 110
- Костанайская область - 118
- Кызылординская область - 31
- Мангистауская область - 13
- Павлодарская область - 134
- Северо-Казахстанская область - 169
- Туркестанская область - 21
Всего с начала пандемии в стране выявлено 955366 заболевших.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942022-covid-19-v-kazahstane-sutochnyy-prirost-nemnogo-snizilsya/