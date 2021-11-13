COVID-19 в Казахстане: суточный прирост немного снизился

Иллюстративное фото: NUR.KZ\Владимир Третьяков

За последние 24 часа в Казахстане зарегистрировали 1220 случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz. Накануне эта цифра составляла 1260.

Больше всего заболевших выявлено в СКО и Алматы.

В разрезе регионов ситуация за прошедшие сутки выглядит следующим образом:

город Алматы - 149

город Шымкент - 31

Акмолинская область - 88

Актюбинская область - 22

Алматинская область - 66

Атырауская область - 27

Восточно-Казахстанская область - 88

Жамбылская область - 14

Западно-Казахстанская область - 36

Карагандинская область - 110

Костанайская область - 118

Кызылординская область - 31

Мангистауская область - 13

Павлодарская область - 134

Северо-Казахстанская область - 169

Туркестанская область - 21

Всего с начала пандемии в стране выявлено 955366 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942022-covid-19-v-kazahstane-sutochnyy-prirost-nemnogo-snizilsya/