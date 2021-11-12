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Коронавирус в Казахстане: за сутки заразились еще 1260 человек

Девушка в белой шапке идет позади баннера
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Опубликованы новые данные об эпидситуации в Казахстане - за ушедшие сутки инфекцию выявили у 1260 человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Отметим, что несколько дней подряд в стране наблюдается рост заболеваемости КВИ - минимальный за последние полгода прирост был зафиксирован 9 ноября, тогда сообщалось о 909 новых зараженных. После этого число случаев заражения снова стало расти - 10 ноября сообщалось о 1128 новых зараженных, вчера - о 1219 случаях заражения.

Согласно последним данным, в разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 121
  • Алматы - 146
  • Шымкент - 32
  • Акмолинская область - 98
  • Актюбинская область - 20
  • Алматинская область - 83
  • Атырауская область - 28
  • Восточно-Казахстанская область - 93
  • Жамбылская область - 15
  • Западно-Казахстанская область - 38
  • Карагандинская область - 135
  • Костанайская область - 116
  • Кызылординская область - 24
  • Мангистауская область - 6
  • Павлодарская область - 129
  • Северо-Казахстанская область - 161
  • Туркестанская область - 15

За все время пандемии коронавирусом заразились 954 146 жителей Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941809-koronavirus-v-kazahstane-za-sutki-zarazilis-esche-1260-chelovek/