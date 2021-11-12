Коронавирус в Казахстане: за сутки заразились еще 1260 человек

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Опубликованы новые данные об эпидситуации в Казахстане - за ушедшие сутки инфекцию выявили у 1260 человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Отметим, что несколько дней подряд в стране наблюдается рост заболеваемости КВИ - минимальный за последние полгода прирост был зафиксирован 9 ноября, тогда сообщалось о 909 новых зараженных. После этого число случаев заражения снова стало расти - 10 ноября сообщалось о 1128 новых зараженных, вчера - о 1219 случаях заражения.

Согласно последним данным, в разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 121

Алматы - 146

Шымкент - 32

Акмолинская область - 98

Актюбинская область - 20

Алматинская область - 83

Атырауская область - 28

Восточно-Казахстанская область - 93

Жамбылская область - 15

Западно-Казахстанская область - 38

Карагандинская область - 135

Костанайская область - 116

Кызылординская область - 24

Мангистауская область - 6

Павлодарская область - 129

Северо-Казахстанская область - 161

Туркестанская область - 15

За все время пандемии коронавирусом заразились 954 146 жителей Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941809-koronavirus-v-kazahstane-za-sutki-zarazilis-esche-1260-chelovek/