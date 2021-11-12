Коронавирус в Казахстане: за сутки заразились еще 1260 человек

Опубликованы новые данные об эпидситуации в Казахстане - за ушедшие сутки инфекцию выявили у 1260 человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
Отметим, что несколько дней подряд в стране наблюдается рост заболеваемости КВИ - минимальный за последние полгода прирост был зафиксирован 9 ноября, тогда сообщалось о 909 новых зараженных. После этого число случаев заражения снова стало расти - 10 ноября сообщалось о 1128 новых зараженных, вчера - о 1219 случаях заражения.
Согласно последним данным, в разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 121
- Алматы - 146
- Шымкент - 32
- Акмолинская область - 98
- Актюбинская область - 20
- Алматинская область - 83
- Атырауская область - 28
- Восточно-Казахстанская область - 93
- Жамбылская область - 15
- Западно-Казахстанская область - 38
- Карагандинская область - 135
- Костанайская область - 116
- Кызылординская область - 24
- Мангистауская область - 6
- Павлодарская область - 129
- Северо-Казахстанская область - 161
- Туркестанская область - 15
За все время пандемии коронавирусом заразились 954 146 жителей Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941809-koronavirus-v-kazahstane-za-sutki-zarazilis-esche-1260-chelovek/