Коронавирус в Казахстане: суточный прирост увеличился до 1219

Более 1200 случаев COVID-19 выявили в Казахстане за последние сутки, это на более 90 меньше, чем накануне, следует из данных, опубликованных в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.
В четверг, 11 ноября, стало известно, что за последние сутки в Казахстане COVID-19 выявили у 1219 жителей, тогда как накануне сообщалось о 1128 случаях.
Наихудшие показатели зафиксированы в Павлодарской области и Алматы.
В целом, в разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит так:
- город Нур-Султан - 127
- город Алматы - 131
- город Шымкент - 29
- Акмолинская область - 87
- Актюбинская область - 18
- Алматинская область - 81
- Атырауская область - 24
- Восточно-Казахстанская область - 83
- Жамбылская область - 20
- Западно-Казахстанская область - 35
- Карагандинская область - 119
- Костанайская область - 111
- Кызылординская область - 22
- Мангистауская область - 12
- Павлодарская область - 138
- Северо-Казахстанская область - 155
- Туркестанская область - 27
Всего в стране выявлено 952886 заболевших.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941609-koronavirus-v-kazahstane-sutochnyy-prirost-uvelichilsya-do-1219/