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Коронавирус в Казахстане: суточный прирост увеличился до 1219

Медик проверяет анализы в лаборатории
Иллюстративное фото: Jean-Philippe Ksiazek/AFP/Getty Images

Более 1200 случаев COVID-19 выявили в Казахстане за последние сутки, это на более 90 меньше, чем накануне, следует из данных, опубликованных в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

В четверг, 11 ноября, стало известно, что за последние сутки в Казахстане COVID-19 выявили у 1219 жителей, тогда как накануне сообщалось о 1128 случаях.

Наихудшие показатели зафиксированы в Павлодарской области и Алматы.

В целом, в разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит так:

  • город Нур-Султан - 127
  • город Алматы - 131
  • город Шымкент - 29
  • Акмолинская область - 87
  • Актюбинская область - 18
  • Алматинская область - 81
  • Атырауская область - 24
  • Восточно-Казахстанская область - 83
  • Жамбылская область - 20
  • Западно-Казахстанская область - 35
  • Карагандинская область - 119
  • Костанайская область - 111
  • Кызылординская область - 22
  • Мангистауская область - 12
  • Павлодарская область - 138
  • Северо-Казахстанская область - 155
  • Туркестанская область - 27

Всего в стране выявлено 952886 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941609-koronavirus-v-kazahstane-sutochnyy-prirost-uvelichilsya-do-1219/