Коронавирус в Казахстане: суточный прирост увеличился до 1219

Иллюстративное фото: Jean-Philippe Ksiazek/AFP/Getty Images

Более 1200 случаев COVID-19 выявили в Казахстане за последние сутки, это на более 90 меньше, чем накануне, следует из данных, опубликованных в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

В четверг, 11 ноября, стало известно, что за последние сутки в Казахстане COVID-19 выявили у 1219 жителей, тогда как накануне сообщалось о 1128 случаях.

Наихудшие показатели зафиксированы в Павлодарской области и Алматы.

В целом, в разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит так:

город Нур-Султан - 127

город Алматы - 131

город Шымкент - 29

Акмолинская область - 87

Актюбинская область - 18

Алматинская область - 81

Атырауская область - 24

Восточно-Казахстанская область - 83

Жамбылская область - 20

Западно-Казахстанская область - 35

Карагандинская область - 119

Костанайская область - 111

Кызылординская область - 22

Мангистауская область - 12

Павлодарская область - 138

Северо-Казахстанская область - 155

Туркестанская область - 27

Всего в стране выявлено 952886 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941609-koronavirus-v-kazahstane-sutochnyy-prirost-uvelichilsya-do-1219/