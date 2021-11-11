Запретят ли непривитым от COVID-19 детям посещать занятия в школах в Казахстане

Фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

Заместитель начальника санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова во время брифинга в РСК, рассказала о том будут ли ограничивать доступ к оффлайн-обучению невакцинированным от коронавируса детям. Она напомнила, что вакцинация в Казахстане является добровольной, передает корреспондент NUR.KZ.

"Никаких ограничений, естественно, не будет. Вакцинация в Казахстане является добровольной и проводится с согласия родителей. Для проведения вакцинации ребенка достаточно согласия одного из родителей", - пояснила Калыкова.

Она также добавила, что согласных с вакцинацией родителей в Алматы каждый день становится больше. Точную цифру назвать сложно, потому что ситуация постоянно меняется. Работники управления общественного здоровья и территориальных управлений санэпидконтроля проводят постоянную разъяснительную работу.

Напомним, накануне в Алматы доставили первую партию вакцины Pfizer, препарат предназначен для вакцинации детей, а также кормящих и беременных женщин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941692-zapretyat-li-neprivitym-ot-covid-19-detyam-poseschat-zanyatiya-v-shkolah-v-kazahstane/