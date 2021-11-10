Гинцбург предложил ввести обязательную вакцинацию в России

Александр Гинцбург. Фото: profile.ru

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение о том, что вакцинация от COVID-19 должна быть обязательной, передает Российская Газета.

По словам ученого, для того, чтобы одержать победу над COVID-19, 70-75 процентам населения России следует привиться.

"Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в Национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной", - сказал Гинцбург.

Директор центра Имени Гамалеи отметил, что в кампании вакцинации немаловажна информационная работа с населением. К примеру, детей уже с ранних лет надо приучать, что им следует прививаться, как и родителям.

"И, соответственно, плакаты должны приучать к этому, как и к тому, что надо мыть руки, чистить зубы и говорить "здравствуйте" и "до свидания", - отметил Гинцбург.

Ранее ученый назвал необходимое количество антител, которые необходимы для защиты от COVID-19. А также рассказал об отсутствии нареканий у ревакцинированных "Спутником V".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941452-gintsburg-predlozhil-vvesti-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-v-rossii/