Ученые из России обнаружили в черном перце эффективное против COVID-19 соединение

Черный перец горошком: Pixabay

Российские ученые обнаружили в черном перце соединение, которое способствует блокировке распространения COVID-19, передают Ведомости.

С мутацией коронавируса происходит изменение его белков, с помощью которых он проникает в клетки человека. Поэтому ученые Института цитологии РАН решили сосредоточиться не на белковом взаимодействии, а на слиянии липидных оболочек человеческих клеток и коронавируса.

"Для этого использовались алкалоиды растительного происхождения. Например, наиболее эффективное соединение - пиперин - содержится в черном перце, давно известен и используется в составе биоактивных добавок для различных медицинских целей", - говорит главный научный сотрудник Ольга Остроумова.

Из десятков тысяч алкалоидов они использовали 20 соединений. Наиболее эффективным оказалось то, что содержится в черном перце. Именно эти природные алкалоиды могут блокировать заражение клеток коронавирусом.

Обнаруженное соединение можно будет в будущем использовать для создания БАДов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941434-uchenye-iz-rossii-obnaruzhili-v-chernom-pertse-effektivnoe-protiv-covid-19-soedinenie/