Гинцбург заявил об отсутствии нареканий у ревакцинированных "Спутником V"

Александр Гинцбург. Фото: profile.ru

Ученый Гинцбург заявил, что на данный момент никаких жалоб нет у тех, кто ревакцинировался препаратом "Спутник V", передает РИА Новости.

"Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет", - ответил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург на вопрос о людях, которые сделали прививку препаратом в третий раз.

Ранее ученый заявил, что 100-процентную защиту от COVID-19 можно обеспечить, полностью привившись "Спутником V" и ревакцинировавшись назальным препаратом. Но позже его слова оспорил врач-иммунолог Николай Крючков.

По его словам, подтверждающих слова Гинцбурга исследований еще не было проведено. И к тому же говорить о 100-процентной защите от чего-либо нельзя.

Срок действия назальной вакцины российского производства, по словам Гинцбурга, составляет примерно полгода.

Напомним, в мире было сделано более семи миллиардов доз вакцины от COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1939871-gintsburg-zayavil-ob-otsutstvii-narekaniy-u-revaktsinirovannyh-sputnikom-v/