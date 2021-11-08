Гинцбург рассказал о необходимом количестве антител для защиты от COVID-19

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Ученый рассказал о количестве антител, необходимом для защиты от COVID-19, передают Известия.

Центр имени Гамалеи совместно с департаментом здравоохранения Москвы провели исследование, в котором приняли участие четыре тысячи человек. Выяснилось, какое количество антител необходимо для защиты от COVID-19.

"Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищает от "дельты" полностью. Если меньше, то нужно вакцинироваться "Спутником Лайт". Если в результате вакцинации "Лайтом" вы получили 350-400, то можно провакцинироваться вторым компонентом "Спутника". Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19", - говорит Александр Гинцбург.

ВОЗ недавно ввела общий для всех стран новый стандарт определения уровня антител banding antibody units (нейтрализующие единицы антител). По словам Гинцбурга, теперь нужно сравнивать не по титрам и не по коэффициенту позитивности, а по этим международным единицам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940992-gintsburg-rasskazal-o-neobhodimom-kolichestve-antitel-dlya-zaschity-ot-covid-19/