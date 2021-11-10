Названы ускоряющие выздоровление от COVID-19 продукты

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Диетолог посоветовала продукты, которые должны быть в рационе человека, который лечится от COVID-19, передает РИА Новости.

Это богатые цинком продукты, так как элемент участвует в формировании Т-клеточного иммунитета.

"Цинк содержится в продуктах животного происхождения: в мясе, в печени, рыбе и морепродуктах (устрицы, моллюски и сельдь). Из растительных источников: зародыши пшеницы, бурый рис, овес, морковь, горох, шпинат, лук и практически все орехи", - говорит диетолог-нутрициолог Лера Лавски.

Кроме того, специалист подсказала способ определить нехватку цинка в организме.

"При недостатке цинка почти всегда наблюдаются какие-то высыпания на коже, шелушения или воспаления, язвочки, дерматиты. Псориаз, долгое заживление ран - все это тоже может быть симптомами дефицита микроэлемента", - объяснила Лавски.

Ранее мы писали о продуктах, которые необходимы для защиты организма от заражения коронавирусом, а также сколько может держаться температура при COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941430-nazvany-uskoryayuschie-vyzdorovlenie-ot-covid-19-produkty/