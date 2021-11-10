Франция заявила о ревакцинации жителей старше 65 лет

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Правительство Франции заявило о надобности ревакцинации населения старше 65 лет, передает Би-би-си.

В случае, если бустерная прививка не будет сделана, пожилым будет запрещен вход в музеи или рестораны. Им также нельзя будет путешествовать.

"С 15 декабря вам нужно будет предоставить доказательства бустерного укола, чтобы продлить срок действия вашего медицинского паспорта", - сказал в своем обращении Эммануэль Макрон.

Несмотря на высокий уровень кампании вакцинации в стране, показатель заболеваемости повысился на 40 процентов по сравнению с прошлой неделей. По словам Макрона, это доказывает, что уровень защиты через шесть месяцев снижается. Во вторник правительство сообщило о 12,4 тыс. новых случаев за 24 часа. Это самый высокий показатель с сентября.

"Решением этого снижения иммунитета является дополнительная прививка", - отметил президент.

Макрон добавил, что ревакцинация будет также доступна лицам от 50 до 64 лет. Так как 80 процентов госпитализированных с COVID-19 - это граждане от 50 лет.

Всего 118 тыс. человек стали жертвами COVID-19 с начала пандемии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941417-frantsiya-zayavila-o-revaktsinatsii-zhiteley-starshe-65-let/