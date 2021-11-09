Специалист назвала необходимые для защиты от COVID-19 продукты

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Врач рассказала, каким должен быть рацион в период заболеваемости COVID-19, передает Российская Газета.

"Безупречность состояния клеточной мембраны, то есть липидная мантия каждой клетки - это хорошая защита от проникновения вируса. Альвеолярный аппарат легочной ткани на 90 процентов представлен липидами, что обеспечивает качество дыхательной функции. Всем известно, что полиненасыщенные жирные кислоты оказывают противовоспалительное действие", - говорит врач персонифицированной медицины, профессор ФМБА России, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Поддержит щелочную среду в организме кусочек сала в первой половине дня. Именно в этой среде погибают вирусы и бактерии. Рекомендуется 1,5-2 чайные ложки масла гхи в день, которое можно добавить в еду. Масло гхи является разновидностью очищенного топленного масла.

Полезными для иммунитета будут витамины А, Д, Е. Они содержатся в большом количестве в курином или перепелином яйце на завтрак.

Не помешает горстка орехов. В них содержатся полезные жиры, жирорастворимые витамины и минералы, включая цинк. Очень важно орехи или семена не жарить. Потому что в таком случае жиры в них окисляются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941236-spetsialist-nazvala-neobhodimye-dlya-zaschity-ot-covid-19-produkty/